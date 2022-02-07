كركوك.. الإطاحة بخمسة متهمين بقتل رجل ونجله

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة كركوك، يوم الاثنين، باعتقال خمسة أشخاص بتهمة قتل رجل ونجله.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "اتخذت الاجراءات القانونية بحق المتهمين بحادث قتل مواطنين اثنين (رجل ونجله) في شارع المطار قرب جسر المعارض" أمس الأحد.

وأضافت أن "قوه مشتركة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة كركوك وقوة الواجب والفوج التكتيكي التابع لمكتب قائد شرطة كركوك ومركز شرطة تسعين، ألقت القبض على (٥) متهمين وضبط خمسة بنادق ومسدسين اثنين".

وأشارت إلى أن "التحقيق جار لكشف ملابسات الحادث".