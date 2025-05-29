كركوك.. النيران تلتهم أراضٍ زراعية محصودة

شفق نيوز/ أعلن مصدر في الدفاع المدني في كركوك، يوم الخميس، باندلاع حريق في أراضٍ زراعية محصودة في قرية إسماعيل اوة التابعة لقضاء الدبس شمال غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق نجم عن تماس كهربائي أو شرارة من السيارة التي علقت في أرض رطبة، ما تسبب في احتراق المركبة وامتداد النيران إلى كميات كبيرة من التبن (القش) المنتشر في المنطقة".

وأكد أن "فرق الدفاع المدني، بمساعدة جرارات زراعية لأهالي المنطقة، تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مئات الدوانم من الأراضي غير المحصودة".

وأشار إلى أن الحريق ألحق خسائر مادية كبيرة بأصحاب الأراضي، خصوصاً في مادة التبن التي تُعد مصدراً أساسياً للعلف الحيواني والبناء الطيني في الأرياف.