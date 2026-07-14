كركوك.. النزاهة والأمن يلاحقان مطلوباً مقرباً من "الجميلي"

شفق نيوز - كركوك

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية مشتركة ترافقها مفرزة من مكتب هيئة النزاهة نفذت عملية تفتيش في حي القادسية، بحثاً عن مطلوب للقضاء مقرب من وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المعتقل عدنان الجميلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوة فرضت طوقاً وإجراءات أمنية مشددة في محيط المنطقة أثناء تنفيذ الواجب، الذي يأتي ضمن مساعي تعقب المطلوب الصادرة بحقه مذكرة قبض قضائية بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وأشار المصدر إلى أن القوة المنفذة للواجب لم تعثر على الشخص المستهدف في منزله بالمنطقة المذكورة، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية والأمنية تواصل تحرياتها وملاحقتها للمتورطين في هذا الملف لتقديمهم إلى العدالة.