كركوك.. النزاهة تحث الصحفيين على كشف ملفات الفساد

شفق نيوز– كركوك

نظمت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ورشة عمل في محافظة كركوك بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين، حثت خلاله وسائل الإعلام على كشف قضايا الفساد وتعزيز الشفافية.

وقال مدير إعلام النزاهة الاتحادية سلمان النقاش، لوكالة شفق نيوز، إن "الورشة تهدف إلى رفع وعي الكوادر الإعلامية بآليات رصد قضايا الفساد، وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات الرسمية التي تعزز التحقيقات الصحفية الرصينة".

من جانبه، قال رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كركوك مروان إبراهيم، للوكالة إن "هذه الورشة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين النقابة وهيئة النزاهة، وتمكين الصحفيين من أداء دورهم الرقابي في كشف ملفات الفساد".

وأضاف إبراهيم أن "النقابة حريصة على دعم الصحفيين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تعزز من قدرتهم على إنتاج مواد صحفية مهنية تسهم في خدمة الصالح العام".

وأشار إلى أن الحاضرين ناقشوا خلال الورشة أبرز التحديات التي تواجه الصحفيين في الوصول إلى المعلومة، وأهمية تفعيل القوانين الداعمة لحرية الصحافة في العراق.