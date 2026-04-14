كركوك.. المصادقة على "حي المعلمين" بـ16 ألف قطعة سكنية (وثيقة)

أعلن نقيب المعلمين فرع كركوك، حسان الجبوري، يوم الثلاثاء، مصادقة محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، أصولياً على محضر اللجنة الخاصة بتخصيص الأراضي السكنية للكوادر التربوية ضمن مشروع "حي المعلمين".

وقال الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "محضر اللجنة تضمّن تخصيص (16,000) قطعة سكنية للكوادر التربوية، ضمن مشروع سكني متكامل يُنفذ بنظام المطوّر العقاري، ومخدوم بالكامل من حيث الماء والكهرباء والطرق والبنى التحتية".

وأشار إلى أن "المشروع سيمنح المعلمين قطع أراضٍ جاهزة تليق بمكانتهم، وتمكّنهم من المباشرة بالبناء، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية".

وقدم الجبوري شكره وتقديره لـ"محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، ونقيب المعلمين العراقيين، ولجميع الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع"، مؤكداً أنه "يمثل دعماً حقيقياً لشريحة مهمة في المجتمع".