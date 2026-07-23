كركوك.. المحاضرون المجانيون يتظاهرون للمطالبة بتحويلهم إلى عقود

شفق نيوز- كركوك

تظاهر العشرات من المحاضرين والمحاضرات المجانيين في محافظة كركوك، يوم الخميس، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود أسوة بالمحافظات الأخرى، مؤكدين أنهم أمضوا سنوات طويلة في الخدمة داخل المدارس من دون أي مقابل مالي.

وانطلقت التظاهرة بمسيرة احتجاجية من منطقة رأس دوميز باتجاه مبنى محافظة كركوك، للمطالبة باستجابة الحكومتين الاتحادية والمحلية ووزارة التربية لمطالبهم المتعلقة بتثبيتهم على عقود.

وقال المتظاهر مصطفى محمد العزاوي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المحاضرين المجانيين قدموا خدمات تربوية لسنوات عدة وساهموا في سد النقص الحاصل في الكوادر التعليمية داخل المدارس، إلا أنهم ما زالوا من دون حقوق وظيفية أو مالية".

وأضاف أن "هذه الشريحة تستحق الإنصاف من خلال تحويلها إلى عقود وتوفير الاستقرار الوظيفي لها"، داعياً الجهات المعنية إلى الإسراع بحسم ملفهم وإنهاء معاناتهم المستمرة.

من جانبها، قالت إسراء جبار، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المحاضرات المجانيات يواصلن أداء واجباتهن التعليمية رغم الظروف الصعبة وعدم حصولهن على أي مستحقات مالية"، مبينة أن "المطالب تقتصر على تثبيتهم ومنحهم حقوقهم الوظيفية أسوة بباقي العاملين في القطاع التربوي".

وأكدت أن "استمرار العمل التطوعي لسنوات طويلة من دون أي ضمانات وظيفية يعد أمراً مجحفاً بحق هذه الشريحة"، مطالبة الحكومة ووزارة التربية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الملف والاستجابة لمطالبهم المشروعة.