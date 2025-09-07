كركوك.. القبض على سارق "مكتب الصيرفة" وإصابة 3 أشخاص بحادث سير

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في شرطة كركوك، يوم الأحد، بإلقاء القبض على منفذ عملية سطو مسلح استهدفت أحد مكاتب الصيرفة، فيما أصيب 3 أشخاص بحادث سير في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مكافحة الإجرام تمكّنت من تحديد هوية منفذ عملية السطو على مكتب صيرفة، والقبض عليه خلال وقت قياسي".

وأضاف أن "المتورط هو معلم على ملاك تربية كركوك".

وتعرّض مكتب صيرفة وهو منفذ لتسليم الرواتب، في حي الواسطي بالمحافظة، قبل أيام إلى عملية سطو مسلح، عندما اقتحم مجهول المكان وأطلق النار على صاحبه ما إلى إصابته في ساقه، قبل أن يلوذ الجاني بالفرار، في حادثة أثارت استياءً واسعاً بين الأهالي.

وفي حادث آخر، أفاد مصدر في شرطة مرور كركوك، بأن "حادث تصادم وقع مساء اليوم على طريق كركوك – ناحية تازة خورماتو بين شاحنتين ومركبة حديثة نوع كيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم بحالة خطيرة".

وتشهد الطرق الخارجية لمحافظة كركوك، حوادث مرورية بصورة شبه يومية، لموقع المحافظة الاستراتيجي الذي يربط مدن عدة، لاسيما مدن الوسط والجنوب وإقليم كوردستان.