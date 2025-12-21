كركوك.. العشرات من سكان حي كوردستان يتظاهرون مطالبين بالكهرباء والخدمات (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

خرج العشرات من أهالي حي كوردستان (فيلق سابقاً) في محافظة كركوك، مساء اليوم الاحد، في تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتحسين واقع التيار الكهربائي وزيادة ساعات التجهيز، في ظل الانقطاعات المتكررة التي يشهدها الحي منذ فترة طويلة.

وقام المتظاهرون بإغلاق طريق كركوك – الدبس ذهاباً وإياباً، ما تسبب بتوقف حركة المركبات لفترة من الزمن، في خطوة وصفها المحتجون بأنها وسيلة ضغط لإيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية، بعد ما قالوا إنه غياب للاستجابة الرسمية لشكاواهم المتكررة.

وقال المتظاهر سامي رشيد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن سكان الحي يعانون من تردي خدمة الكهرباء وقلة ساعات التجهيز مقارنة بمناطق أخرى، مشيراً إلى أن الانقطاعات أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية، خاصة كبار السن والمرضى، فضلًا عن تضرر أصحاب المحال التجارية.

وأضاف أن التظاهرة سلمية وتهدف إلى المطالبة بحق مشروع، داعياً الحكومة المحلية ودائرة الكهرباء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخلل وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية بين الأحياء.

من جانبه، قال متظاهر ثانٍ يُدعى عبد الله الجاف لوكالة شفق نيوز، إن استمرار أزمة الكهرباء دفع الأهالي إلى الخروج والتعبير عن غضبهم، مؤكداً أن السكان لم يعودوا قادرين على تحمل ساعات القطع الطويلة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة الوطنية.

وأشار الجاف إلى أن المحتجين يطالبون بحلول حقيقية ومستدامة، وليس وعوداً مؤقتة، محذراً من تصاعد الاحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً في محيط التظاهرة، وقامت بتأمين الموقع وحماية المتظاهرين، فضلاً عن تنظيم حركة السير في الطرق القريبة.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية استلمت مطالب المحتجين وتعهدت برفعها إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن التظاهرة جرت بشكل سلمي ودون تسجيل أي خروقات أمنية، وأن الوضع ما يزال تحت السيطرة.

وتشهد عدد من أحياء محافظة كركوك بين الحين والآخر تظاهرات مماثلة، على خلفية تراجع الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء، وسط مطالبات شعبية متكررة بتحسين البنى التحتية والاستجابة لمطالب المواطنين.