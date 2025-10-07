كركوك.. العشرات من المحاضرين المجانيين يتظاهرون للمطالبة بالتعاقد معهم

شفق نيوز – كركوك

شهدت محافظة كركوك، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرة شارك فيها العشرات من المحاضرين والمحاضرات المجانيين أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بالتعاقد معهم.

وقال أحد المتظاهرين، مصطفى محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "المحاضرين في كركوك يعيشون أوضاعاً صعبة منذ سنوات، حيث قدّموا خدماتهم في المدارس دون أي مقابل مادي، على أمل الحصول على فرص تعيين أو عقود رسمية، لكن جميع الوعود التي تلقوها من الجهات المعنية لم تُنفذ حتى الآن".

وأضاف أن "العديد من المحاضرين يعتمدون على هذه المهنة كمصدر دخل وحيد، ورغم ذلك لم يتم شمولهم بأي مخصصات أو منحة مالية أسوة بزملائهم في محافظات أخرى"، لافتاً إلى أن "المتظاهرين سيواصلون اعتصامهم لحين استجابة وزارة التربية لمطالبهم".

من جانبها، قالت المحاضرة سناء الحسن، إن "المحاضرين يعملون منذ أكثر من خمس سنوات مجاناً، ويساهمون في سد النقص الكبير بالكادر التدريسي في مدارس المحافظة"، مشيرةً إلى أن "تأخر الحكومة في حسم ملف التعاقد معهم تسبب بمعاناة كبيرة لعشرات العوائل التي تعتمد على جهودهم داخل المؤسسات التعليمية".

وأكدت الحسن أن "المتظاهرين وجّهوا مناشدات متكررة إلى رئيس الوزراء ووزير التربية ومحافظ كركوك، دون الحصول على استجابة عملية، رغم أن مطالبهم لا تتجاوز تحقيق العدالة والمساواة مع زملائهم في المحافظات الأخرى الذين جرى التعاقد معهم مؤخراً".

وبحسب مراسل الوكالة، فقد طالبوا أيضاً الحكومة الاتحادية ووزارة التربية بـ"إدراج ملفهم ضمن الموازنة المقبلة وتثبيتهم على الملاك الدائم"، مشددين على أنهم "لن ينهوا اعتصامهم حتى يتم إصدار قرار رسمي ينهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات". ‏