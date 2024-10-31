كركوك.. العثور على حبوب مجهولة المصدر وسط علب حلوى تباع للأطفال (صور)

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الخميس، بالعثور على حبوب مجهولة المصدر وسط علب حلوى كانت تباع للأطفال، مشيراً الى فتح تحقيق لمعرفة هذه الحبوب ونوعيتها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "بلاغا ورد للصحة عن وجود حلوى تباع على الاهالي والاطفال في احد محال الأحياء جنوبي كركوك"، مضيفاً "عند حضور فريق متابعة للموقع تم العثور على كميات من علب الحلوى".

وأضاف المصدر أن "تحقيقا فتح لمعرفة نوعية الحلوى ومصدر دخولها حيث تم العثور على حبوب عدد (اثنين) وردية وبيضاء اللون وعليها كتابة وارقام أجنبية داخل كل علبة منها".

وتابع المصدر أن "هناك فريقاً تحقيقياً يعمل على تحديد نوعية الحبوب التي عثر عليها داخل الحلوى وسيتم متابعة نوعية الحلوى المتداولة من قبل الجهات الصحية والامنية في كركوك".