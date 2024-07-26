كركوك.. العثور على جثة وصعقة تنهي حياة عامل بلدية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني في كركوك، يوم الجمعة، بالعثور على جثة مجهولة الهوية تعود لشاب مرمية قرب قلعة كركوك، فضلاً عن مصرع عامل قلاب إثر صعقة كهربائية ممتية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من الشرطة تلقت بلاغاً بوجود جثة مجهولة الهوية تعود لشاب عشريني مرمية على حافة نهر الخاصة أسفل قلعة كركوك وسط المحافظة".

وأوضح المصدر أن "الشرطة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى ازادي التعليمي، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة وللتوصل إلى هوية المجني عليه".

وأضاف أن "الشاب (طلال إبراهيم) البالغ من العمر (20 عاماً)، يعمل في رفع النفايات ويمتلك سيارة قلاب وعند محاولته إفراغ النفايات من سيارته في موقع الطمر الصحي على الطريق الحولي شمال كركوك، ارتفع الجزء العلوي من القلاب ومس أحد أسلاك الضغط العالي، ما تسبب بمصرعه فوراً".

وأشار المصدر، إلى أن "الجثة وصلت مساء اليوم إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى ازادي التعليمي، وكان سبب الموت صعقة كهربائية مميتة أدت إلى وفاة الشاب وتم تنظيم شهادة الوفاة له وتسليم الجثة لذويه".