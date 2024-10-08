كركوك.. العثور على جثة صبي في نهر الزاب وإصابة "خمسيني" بمشاجرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة صبي في نهر الزاب جنوب غربي المحافظة، فيما أصيب مدني بجروح خطرة بسبب مشاجرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الأهالي عثروا مساء اليوم على جثته صبي يبلغ من العمر عشرة أعوام مجهولة الهوية على جرف نهر الزاب قرب قرية (اصبيح التحتاني) ضمن ناحية الزاب (75كم جنوب غربي كركوك)".

وبين أن "الشرطة حضرت إلى المكان وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

وأشار المصدر إلى أن "رجلاً خمسيني أصيب بجروح خطرة في رأسه جراء شجار بين مجموعتين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مضيفاً أن "الشرطة باشرت بالبحث عن أطراف المشاجرة".