كركوك.. العاصفة الترابية تخلف 50 حالة اختناق

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل نحو 50 حالة اختناق نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت المحافظة وأقضيتها.

وقال المتحدث باسم صحة كركوك، سامان يابه، لوكالة شفق نيوز، إن "العاصفة الترابية التي ضربت كركوك ومحيطها تسببت في تسجيل قرابة خمسين حالة اختناق، توزعت بين مستشفيات مركز المدينة ومستشفيات الأقضية والنواحي التابعة لها".

وأوضح أن معظم الحالات كانت خفيفة إلى متوسطة، وقد جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها داخل أقسام الطوارئ، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية في حالة تأهب تحسباً لتفاقم الأوضاع الصحية.

وبيّن يابه، أن الفئات الأكثر تأثراً كانت من كبار السن والمصابين بالأمراض التنفسية المزمنة، داعيًا المواطنين إلى البقاء في المنازل قدر الإمكان، واستخدام الكمامات، وتجنب التعرض المباشر للأتربة والغبار.

وتشهد مناطق متفرقة من العراق بينها كركوك واقليم كوردستان، منذ صباح اليوم موجة غبار كثيفة أدت إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية وارتفاع حالات الإصابة بمشكلات تنفسية، وسط تحذيرات من استمرار العاصفة خلال الساعات المقبلة.