كركوك.. الطب العدلي يستقبل جثة طفلة جرفتها سيول الأمطار

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في دائرة الطب العدلي لمستشفى آزادي التعليمي في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بوصول جثة طفلة بعد أن فارقت الحياة غرقاً نتيجة السيول التي اجتاحت مناطق جنوب شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مركز شرطة ليلان نقل إلى الطب العدلي جثة الطفلة بيار عيسى يوسف، البالغة من العمر سبع سنوات، وهي تلميذة من سكنة قرية فرقان التابعة لناحية ليلان".

وأضاف أن "الحادث وقع داخل قرية فرقان، حيث جرفتها مياه السيول التي ارتفعت بشكل مفاجئ في المنطقة، قبل أن يتم العثور عليها من قبل الأهالي وقوات الشرطة".

وأشار المصدر إلى أن "جثة الطفلة أودعت في الطب العدلي لاستكمال الإجراءات الأصولية، تمهيداً لتسليمها إلى ذويها بعد انتهاء الفحوصات والتقارير اللازمة".

وتشهد مناطق متفرقة من كركوك منذ يومين موجة سيول أدت إلى خسائر بشرية ومادية، وسط استمرار جهود فرق الدفاع المدني والشرطة المحلية في عمليات الإنقاذ والإخلاء.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة ذي قار شهدت مساء اليوم الثلاثاء، مصرع شخصين اثنين نتيجة انهيار منزلهما شمالي المحافظة بسبب غزارة الأمطار.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضحيتين من أهالي قرية البو عليان في قضاء الشطرة شمالي ذي قار، ولقيا مصرعيهما نتيجة انهيار المنزل بسبب الموجة المطرية التي تعرضت لها المحافظة اليوم".

وكانت قائممقامية قضاء جمجمال في السليمانية، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، عن مصرع وإصابة ستة مواطنين جراء السيول التي اجتاحت المدينة، فيما قررت مديرية صحة المحافظة رفع الجاهزية تحسباً لأي طارئ، في حين دعت الإدارة المحلية في كرميان المواطنين إلى ملازمة المنازل لحين انتهاء موجة الأمطار الغزيرة.

وقالت القائممقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت عدة مناطق من قضاء جمجمال أسفرت عن فقدان اثنين من المواطنين حياتهم، فيما أُصيب أربعة آخرون".