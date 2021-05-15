كركوك.. الصحة تقدم على خطوة "نوعية" بشأن مصابي كورونا

شفق نيوز / أقدمت دائرة صحة كركوك، يوم السبت، على خطوة جديدة في مجال "احتواء أعداد المصابين بكورونا" وأفضت إلى تقليل العبء على كاهل مستشفيات المحافظة.

وذكر مدير الصحة الدكتور نبيل حمدي بوشناق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد امتلاء ‏مستشفى الشفاء 14 المخصص لمصابي فيروس كورونا الراقدين، وبالنظر لتزايد أعداد الإصابات كان البديل هو المركز الوبائي في الحي الصناعي، لكن مع عودة المواطنين العالقين في الهند تم تخصيص المركز المذكور كمكان لإيواء واستضافة المسافرين فكان لابد من إيجاد حل يفسح المجال للمصابين الذين يعانون من أعراض شديدة لإدخالهم في المستشفى".

‏وفي خطوة وصفت بـ"النوعية" اتخذتها الدائرة، أشار بوشناق، إلى قرار "تفعيل ‏العزل المنزلي للمصابين الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة بعزلهم في منازلهم، وتقوم دائرة صحة كركوك وكوادرها بتوفير الأوكسجين والعناية والرعاية لهم داخل منازلهم ليفسح المجال للمصابين الذين يعانون من أعراض شديدة وإدخالهم للمستشفى ليكونوا تحت المراقبة على مدار الساعة".

وأوضح أن "بعد تطبيق هذه الخطوة ‏انخفضت أعداد الراقدين في مستشفى الشفاء 14 من 120 راقدا إلى 60-70 راقدا، أي انخفض بنسبة 40% وهذا ما يرفع العبئ عن كاهل الأطباء والكوادر المرابطة على مدار الساعة في المستشفى ويسهل عملهم كثيراً.

‏وفي ختام حديثه، تعهد بوشناق بـ"العمل بأقسى طاقة لخدمة المواطنين"، مجددا دعوته إلى "اتباع التعليمات الصحية والإجراءات الوقائية ومراجعة المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا للقضاء على هذا الوباء ولعودة الحياة إلى طبيعتها".