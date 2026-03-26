كركوك.. السيول تجرف حارساً أمنياً وفرق الإنقاذ تبحث عن الجثة (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أعلن مدير ناحية ليلان في كركوك، محمد ويس الموسوي، يوم الخميس، أن موجة سيول ضربت الناحية شرقي المحافظة وجرفت دراجة نارية يستقلها حارس أمني يعمل في شركة أهلية صينية، مشيراً إلى أن فرق الإنقاذ تبحث عن الجثة.

وقال الموسوي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "السيول تأتي إلى الناحية عبر مسارين رئيسيين، أحدهما من جبل بصورة والآخر من قرية المحمودية، ما تسبب في اجتياح المياه للشوارع والأراضي المحيطة بالمنازل في قرية ترجيل، حيث جرفت الحارس ودراجته".

وأضاف أن فرق الطوارئ المحلية باشرت عمليات الإنقاذ والمتابعة الميدانية لتقييم الأضرار وتأمين المناطق الأكثر تأثراً، فيما تبحث فرق الدفاع المدني حالياً عن جثة الحارس.

وتشهد ناحية ليلان، بحسب المسؤول المحلي، تأثراً كبيراً بالسيول نتيجة الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه في مجاري الأودية والشوارع، ويعزز الحاجة إلى تحرك عاجل للجهات الخدمية لدرء الخطر عن السكان والممتلكات.

وأكد الموسوي أن السلطات المحلية بالتعاون مع دوائر البلدية والموارد المائية تعمل على فتح مسارات تصريف المياه وإعادة الاستقرار للطرق المتضررة، مع توجيه تنبيهات للسكان لتوخي الحذر وعدم المخاطرة بالخروج أثناء ارتفاع منسوب السيول.