كركوك.. السوداني يوفد لجنة لتقصي الحقائق بشأن أحداث "التون كوبري"

شفق نيوز - كركوك

كشف مصدر مسؤول في محافظة كركوك، يوم الاثنين، أن وفدا من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى ناحية التون كوبري للوقوف على ملابسات الأحداث التي شهدتها الناحية مؤخراً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كلّف مسؤول تنسيقية شؤون المحافظات أحمد الفتلاوي، برئاسة لجنة لتقصي الحقائق حول ما جرى في ناحية التون كوبري، يرافقه عدد من أعضاء اللجنة".

وأضاف أن "الوفد التقى بمحافظ كركوك ريبوار طه وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، حيث جرى بحث تفاصيل الأحداث الأخيرة وتحديد أسبابها تمهيداً لرفع تقرير مفصل إلى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات".

وأكد المصدر أن "الوفد سيعقد اجتماعات مع أطراف متعددة من القادة الأمنيين في المحافظة لإعداد تقرير شامل ورفع التوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وتابع أن "تشكيل اللجنة جاء على خلفية طلب رسمي قدّمه رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان، طالب فيه رئيس الوزراء بالتدخل العاجل والتحقيق في ما جرى".

وشهدت ناحية التون كوبري خلال الأيام الماضية توترات أمنية أثارت قلقاً واسعاً، وسط مطالبات من القوى السياسية والمجتمعية بضبط الأمن ومحاسبة المتسببين.