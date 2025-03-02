كركوك.. السوداني يوجه بالمباشرة في إعادة الأراضي للفلاحين الكورد

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه الأمين العام لمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون إعادة الأراضي إلى أصحابها في كركوك.

وقال عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لقد وقع السوداني، اليوم على توصيات اللجنة الخاصة بحل مشكلة المزارعين الكورد في ناحية سركران بمحافظة كركوك، وكنّا قد أرسلنا طلباً إلى رئيس الوزراء في 17 شباط/ فبراير الماضي حول قضايا المزارعين وتطبيق القانون بإلغاء قرارات حزب البعث المنحل".

وتابع "رئيس الوزراء أوصى الفريق أول عبد الكريم السوداني (سكرتير القائد العام للقوات المسلحة) بتشكيل لجنة تم إرسالها إلى كركوك وتقديم عدد من المقترحات لرئيس الوزراء".

وأكد "أبلغني الفريق عبد الكريم اليوم أنه بالإضافة إلى الموافقة على المقترحات، أوصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أيضاً بإصدار تعليمات بشأن تنفيذ قانون إعادة الأراضي إلى أصحابها".

وكان عدد من الفلاحين الكورد في قرية شناغة وقرى المجاورة في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، قد أكدوا لوكالة شفق نيوز، يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير الماضي، أنهم حاولوا زراعة الأراضي التابعة لهم بعد صدور قرار من القضاء بإعادة أراضيهم إليهم، ولكن قوة من الجيش منعتهم من زراعة تلك الأراضي.

وأعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى في وقت سابق، أن هناك نحو 14 قراراً قضائياً على مساحات زراعية تتراوح مساحتها نحو 1500 دونم، فيما لا توجد أي مشاكل على نحو 18 ألف دونم مملوكة للفلاحين الكورد.

وقال مصطفى في حديث لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن إدارة المحافظة عقدت اجتماعات مع قيادة العمليات المشتركة وقائد الفرقة الثامنة للوقوف على مشاكل أربع مقاطعات زراعية في قضاء الدبس (60 كم شمال غربي كركوك)، وهي بكانة وسربشاخ وكربلك وشناغة، موضحا أنه بعد المناقشات مع الفلاحين من كلا المكونين الكوردي والعربي، تبين أن هناك 14 قراراً قضائياً تخص 1500 دونم، واتفق الجميع على ابقائها قيد الانتظار حتى يتم حل قضيتها.

وأضاف مصطفى أن "هناك مساحات تقدر بنحو 18 ألف دونم لا توجد عليها أية مشاكل قضائية أو قرارات تمنع الفلاحين من زراعتها، ويمكن لأصحابها زراعتها بحرية".

وأشار إلى أنه تم مفاتحة دائرة الزراعة في كركوك لتحديد المقاطعات التي عليها قرارات قضائية، بهدف حماية هذه الأراضي إلى حين الفصل في مصيرها، وكذلك تحديد الأراضي التي لا توجد عليها خلافات لتشجيع المزارعين على العمل فيها.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أكدت في 2019 استمرار سريان المادة 140 من الدستور العراقي، التي تهدف إلى إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي فرضها نظام صدام حسين، وتنفيذ إجراءات إحصائية واستفتاء بشأن انضمام المناطق المتنازع عليها إلى إقليم كوردستان.

وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.