كركوك.. السجن سبع سنوات بحق شخص انتحل صفة سائق زيدان الشخصي

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كركوك، يوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق أحد الأشخاص عن جريمة انتحال صفة السائق الشخصي لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "المدان انتحل صفة السائق الشخصي لرئيس مجلس القضاء الأعلى وطلب مبالغ مالية من المواطنين مقابل متابعة قضاياهم والادعاء بأن لديه علاقات مع القضاة في مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الموجودة في مدينة كركوك".

وأضاف البيان، أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام القرار 160 / أولا / 1 لسنة 1983".