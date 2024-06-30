كركوك.. الخمر يجهز على شاب وقوات الأمن تفجر مخلفات لداعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأحد، بالعثور على جثة شاب فارق الحياة بسبب تعاطي كمية كبيرة من الخمر، فيما قامت القوات الأمنية بتفجير مسيطر عليه لمخلفات تعود لتنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الشرطة تلقت بلاغاً عن وجود جثة لرجل داخل منزله في منطقة (55) جنوبي كركوك، وعلى الفور توجهت دورية إلى المكان، وعثرت على الشاب (م، ع، ص) من مواليد 1992، قد فارق الحياة".

وبين أن "الشرطة وجدت قناني الخمر قرب الجثة التي قامت بنقلها إلى دائرة الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة، تبين أنه فارق الحياة جراء تناوله كمية كبيرة من الخمر".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "قوة من الفوج الثالث اللواء 32 من الفرقة الثامنة للجيش العراقي وأثناء تنفيذها مهام أمنية مساء اليوم، عثرت على كميات من المتفجرات تعود لتنظيم داعش في جبال مامه التابعة لقضاء الدبس (65كم شمال غربي كركوك)".

وأضاف "القوة قامت بتفجير مسيطر عليه سُمع له دوي من قبل المناطق القريبة".