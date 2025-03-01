كركوك.. اعتقال 5 قصابين بسبب الجزر العشوائي ومصادرة لحوم وأغنام

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية مدينة كركوك، مساء السبت، شن حملة على الذبح والجزر العشوائي خارج الضوابط الصحية، واعتقال 5 قصابين متورطين بالذبح العشوائي وبيع لحوم لا تحمل ختم المجازر، ومصادرة كميات من اللحوم والأغنام.

وقال قائممقام قضاء مركز كركوك فلاح خليل يايجلي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة مختصة من قائمقامية كركوك ومعها اللجان الساندة شنت مساء اليوم حملة واسعة على الذبح العشوائي والجزر غير الصحي، حيث أن قصابين يقومون بذبح الأغنام خارج المجازر الصحية وهذا مخالف للتعليمات الصحية التي تفرض على القصاب والجزار الذبح داخل المجازر الصحية".

وتابع أن "اللجنة تمكنت من القاء القبض على 5 من القصابين من الذين كانوا قد ذبحوا اغنام بصورة غير صحية ولا تحمل اختام المجزرة الرسمية في كركوك وهذا يعاقب عليه القانون".

وأكد المسؤول المحلي، أن "اللجنة المشتركة تمكنت من مصادرة كميات من اللحوم غير الصحية وكذلك مصادرة مجموعة من الاغنام التي كانت موجودة قرب مواقع الجزر غير الرسمية".

وأشار قائممقام كركوك الى أن "المعتقلين سيحالون الى القضاء وفق القوانين النافذة التي تمنع الذبح العشوائي وللمحافظة على صحة وسلامة اهالي كركوك من هكذا امور غير صحية".