كركوك.. اعتقال 3 متظاهرين وتوقيف سائق وإصابة شخص بإطلاق نار

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الشرطة المحلية في كركوك، يوم الاثنين، باعتقال ثلاثة متظاهرين على خلفية الاعتداء على مدني حاول العبور من بين متظاهرين وقبل أن تصيب سيارة أحدهم نتيجة دهسه وسط المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "أمراً قضائياً صدر من محكمة كركوك ضد قيام ثلاثة متظاهرين من المحاضرين بالمجان، قاموا بالاعتداء على سائق سيارة كبير بالسن حيث كان يريد العبور من وسط طريق أمام مبنى المحافظة حيث عبر التظاهرة ولكن ثلاثة شبان قاموا بالاعتداء عليه وتكسير زجاج سيارته".

وأضاف المصدر أن "الشرطة نفذت أمر القبض وتم توقيف الثلاثة في مركز شرطة المقداد وهم قيد التحقيق".

وتابع المصدر أن" سائق سيارة ثانية قام متظاهر آخر بمنعه أيضا من المرور وقام بالجلوس على السيارة وتحرك صاحب السيارة ليسقط من فوقها وأصيب بجروح خفيفة وتم القبض على سائق السيارة، وهو رهن التوقف في مركز شرطة المقداد في شرطة كركوك".

وتظاهر العشرات من الخريجين والمحاضرين المجانيين في كركوك، يوم الاثنين، أمام مبنى المحافظة مطالبين وزارة التربية بإطلاق الدرجات الوظيفية الخاصة بعقود المحافظة، حيث قطعوا شارعاً رئيسياً.

في شأن آخر، أفاد مصدر أمني، للوكالة بإصابة شخص بجروح بليغة قرب جامع شوان مقابل السوق الاسبوعي على الشارع الحولي بكركوك، لافتاً إلى أن الحادث نشب إثر مشكلات عائلية وأصيب نتيجة إطلاقات نارية وتم نقله إلى المستشفى.