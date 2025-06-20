كركوك.. اعتقال متهمين بإطلاق نار على موظف حكومي

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمين اثنين قاما بإطلاق النار على أحد موظفي مديرية كهرباء المحافظة، خلال تأدية واجبه، في حادثة أثارت استياءً واسعاً داخل الأوساط المحلية.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع أثناء قيام موظف الجباية التابع لمديرية الكهرباء بمهامه اليومية، حيث اندلع خلاف مع أصحاب أحد المحال التجارية في منطقة العروبة، تطور إلى إطلاق نار أصيب خلاله الموظف بجروح، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضافت أن "قوة أمنية باشرت بجمع المعلومات وتكثيف التحريات، ما أسفر عن تعقب المتهمَين وإلقاء القبض عليهما، فضلاً عن ضبط السلاح المستخدم في الجريمة".

وأكدت الشرطة توقيف المتهمَين "وفق أحكام المادة (230) من قانون العقوبات العراقي، تمهيداً لعرضهما أمام القضاء لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".