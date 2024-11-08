كركوك .. اعتقال شخص قام بربط أمّه بالسلاسل ومنع عنها الطعام لتسعة أيام

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية في كركوك، يوم الجمعة، ان الشرطة اعتقلت شخصا قام بحبس امه وربطها بالسلاسل ومنع عنها الطعام لتسعة أيام وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الشرطة تلقت بلاغا عن وجود شخص قام بحبس امه و ربطها بالسلاسل في احدى غرف المنزل الواقع في حي المصلى وسط كركوك"، مبينا أنه "على اثر بلاغ تحركت قوة امنية و عثرت على الام وهي طاعنة بالسن وبحالة صحية سيئة".

وتابع المصدر أن" الأم تم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج، وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة لمعرفة أسباب قيام بفعلته هذه، وذلك بعد توقيفه".