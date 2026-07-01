كركوك.. اسعاف تستعين بسيارة مدنية لنقل مريض والحكومة المحلية توضح (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

اضطر مسعفون في محافظة كركوك، يوم الاربعاء، إلى نقل أحد المرضى من سيارة إسعاف إلى سيارة مدنية بعد تعذر عبور سيارة الإسعاف فوق جسر شميط، غربي محافظة كركوك، بسبب وجود حاجز حديدي.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن الحاجز وُضع على مدخل الجسر لمنع مرور الشاحنات والعجلات الثقيلة نتيجة تهالكه وخشية تعرضه للانهيار، إلا أن الإجراء حال أيضاً دون عبور سيارة الإسعاف التي كانت تقل مريضاً بحاجة إلى النقل.

وأضاف أن "فرق الإسعاف اضطرت إلى إنزال المريض من سيارة الإسعاف ونقله إلى سيارة مدنية على الجانب الآخر من الجسر، لاستكمال طريقه إلى المستشفى، في مشهد أثار استياء الأهالي الذين طالبوا الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة تضمن سلامة الجسر من جهة، وعدم عرقلة مرور سيارات الإسعاف والحالات الإنسانية من جهة أخرى".

وفي السياق، أكدت عضو مجلس محافظة كركوك، رؤى خلف حسين، أن إجراءات إعادة تأهيل جسر شميط غربي المحافظة مستمرة، مبينة أن المعوقات الإدارية وقلة التخصيصات المالية تقف وراء تأخر إنجاز المشروع.

وقالت حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "المتابعات لإعادة تأهيل جسر شميط لم تتوقف إطلاقاً، لكن الإجراءات الإدارية وقلة التخصيصات المالية تحول دون الإسراع في تأهيل هذا المرفق الحيوي".

وتابعت حديثها بالقول إن "الجسر أصبح معضلة حقيقية تستدعي المعالجة"، مؤكدة أن "جميع المخاطبات والإجراءات الخاصة بالمشروع مستمرة.

وأوضحت أن "إدارة الملفات الخدمية لا تتم بالمزايدات في الفضاء الافتراضي، وإنما عبر إجراءات إدارية حقيقية ومتتابعة على أرض الواقع".