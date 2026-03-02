كركوك.. استهداف مقر حزب كوردي معارض لإيران

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، مساء اليوم الاثنين، بتعرض مقرات تابعة لحزب الحرية الكوردستاني (PAK) المعارض لإيران، لاستهداف بطائرات مسيّرة في قرية تقع ضمن الشريط الفاصل بين محافظتي كركوك وأربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات مسيّرة استهدفت مقرات يُعتقد أنها تُستخدم من قبل عناصر الحزب في قرية شمزين آوه التابعة لناحية آلتون كوبري، الواقعة بين كركوك وأربيل".

وأضاف أن "دوي انفجارات سُمع في محيط المنطقة، فيما لم تتضح بعد طبيعة الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الهجوم، وسط حالة استنفار أمني في محيط الموقع المستهدف".

وشهدت عدة محافظات عراقية اليوم الاثنين عمليات مشابهة، حيث تم إسقاط طائرات مسيرة حلقت بالقرب من مواقع عسكرية في بغداد وكركوك وصلاح الدين، دون تسجيل إصابات بشرية أو خسائر مادية.

ولم تصدر حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي بيانات رسمية من الجهات الأمنية أو من الحزب المستهدف بشأن تفاصيل القصف أو الجهة التي تقف وراءه.

وتقع ناحية آلتون كوبري في منطقة استراتيجية تربط بين محافظتي كركوك وأربيل، وتشهد بين فترة وأخرى توترات مرتبطة بوجود فصائل وأحزاب كوردية معارضة لإيران ضمن مناطق حدودية قريبة.