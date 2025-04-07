كركوك.. استنفار بيطري للوقاية من الحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري التعليمي في كركوك، يوم الاثنين، عن انطلاق حملة وطنية كبرى لوقاية الأبقار والجاموس والأغنام والماعز من مرض الحمى النزفية.

وقال مدير المستشفى، طلعت محمود بكر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على التوجيهات الصادرة من مدير عام دائرة البيطرة العامة في وزارة الزراعة، ثامر حبيب حمزة الخفاجي، باشرت طواقم المستشفى البيطري التعليمي في كركوك بحملة وطنية مجانية شاملة ربيعية لرش الأبقار والجاموس وتغطيس الأغنام والماعز ضد مرض الحمى النزفية".

وأوضح بكر، أن "في الأسبوع الأول من الحملة سيتم رش وتغطيس الحيوانات للسيطرة على مرض الحمى النزفية كما في شعبة العيادة الخارجية في منطقة الجماسة ومستوصف البيطري قضاء الدبس قرية (جم) شمال غربي كركوك".

وتابع أن "المستشفى البيطري وجه باستنفار الجهود البيطرية كافة لمكافحة الحمى النزفية والسيطرة على المرض"، لافتاً إلى أن "المستشفى شكل غرفة عمليات وفرق بيطرية وتمت المباشرة بعمليات رش الحظائر وتغطيس الحيوانات في الشعب والمستوصفات البيطرية التابعة للمستشفى، وقد تم تكثيف حملات الرش للقضاء على حشرة القراد".

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.