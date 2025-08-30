كركوك.. استخدام مواد منتهية الصلاحية بتنظيف أجهزة "غسيل الكلى"

شفق نيوز – كركوك

كشف عضو مجلس محافظة كركوك أحمد فاتح مصطفى، يوم السبت، عن "كارثة صحية" سجلت في مركز الأمل لغسيل الكلى عقب ثبوت استخدام مواد منتهية الصلاحية في تعقيم الأجهزة.

وقال مصطفى، لوكالة شفق نيوز، إن "فيديو موثق سُجل من داخل المركز أظهر استخدام مادة Clean Cart A المنتهية صلاحيتها منذ شهرين في عملية التعقيم، وهو ما أكدته متابعة دقيقة من قبل رئاسة صحة كركوك التي أثبتت صحة المعلومات".

وأشار إلى أن "هذه المواد تُستخدم لتعقيم الأجهزة عند كل 22 غسلة أو في نهاية دوام يوم الجمعة، وقبل إعادة تشغيل الأجهزة للمرضى".

وأضاف مصطفى أن "استعمال هذه المواد بعد انتهاء صلاحيتها يعني عملياً أن عملية التعقيم غير مكتملة، ما يعرض حياة المرضى لخطر العدوى وانتقال الأمراض، خصوصاً وأن كل جهاز يُستخدم يومياً لعلاج ثلاثة مرضى على الأقل".

كما تابع، حديثه قائلاً إن "التحقيقات أثبتت أن إدارة المركز حاولت إخفاء جميع المواد المنتهية الصلاحية بعد انكشاف الأمر"، مؤكداً أن "رئاسة صحة كركوك ستتخذ إجراءات صارمة بحق المتورطين وفق القانون".

وأوضح عضو مجلس المحافظة، أن "مجلس المحافظة يتابع القضية عن كثب لضمان محاسبة المقصرين وحماية حياة المرضى"، مؤكداً أن "الشركات المصنّعة لمادة Clean Cart A لا تضمن فعاليتها أو سلامتها بعد انتهاء فترة الصلاحية، وبالتالي فإن استخدامها مخالف لتعليمات السلامة ومكافحة العدوى، وكان يجب التخلص منها فوراً واستبدالها بمواد صالحة".