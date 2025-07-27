كركوك.. استحداث كليتين حكوميتين للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

شفق نيوز – كركوك

أعلنت رئيس الجامعة التقنية الشمالية في كركوك، علياء عباس علي العطار، يوم الاحد، استحداث كليتين جديدتين مختصتين بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وقالت العطار، لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة شملت استحداث 42 قسماً علمياً جديداً، ليصبح المجموع الكلي للأقسام العلمية 114 قسماً، مقارنة بـ72 في السابق"، مبينة أن "هذه الخطوة جاءت استجابة لمتطلبات سوق العمل وتوجهات وزارة التعليم العالي".

وأوضحت أن "هذه التوسعة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحديث البنية الأكاديمية للجامعة، وإدخال تخصصات حديثة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني".

وأضافت، أن "الجامعة تعمل على بناء منظومة تعليمية متكاملة تسهم في إعداد كوادر تقنية قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، وتلبي حاجة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص".

وأشارت العطار، إلى أن "تحويل المعاهد إلى كليات يمنح فرصة للطلبة بالحصول على شهادتي الدبلوم والبكالوريوس ضمن بيئة تعليمية تقنية حديثة، ويُسهم في سد الفجوة بين الجانب النظري والتطبيقي".