كركوك.. ارتفاع حصيلة انهيار المبنى إلى مصرع وإصابة 21 عاملاً

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، يوم الاثنين، بارتفاع حصيلة حادث انهيار مبنى سكني قيد الإنشاء في حي الوحدة وسط المدينة، إلى مصرع عاملين اثنين وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة حادث انهيار المبنى ارتفعت بعد وفاة اثنين من العمال متأثرين بإصاباتهم البالغة، فيما تم تسجيل 19 إصابة أخرى بين العمال الذين كانوا في موقع العمل لحظة وقوع الحادث".

وأضاف أن "الإصابات توزعت بين جروح وكسور ورضوض، بعضها وصفت بالخطرة، فيما تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، وسط استنفار طبي واسع للتعامل مع الحادث".

وأشار المصدر إلى أن "الكوادر الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين فور وصولهم، فيما ما تزال بعض الحالات تحت المراقبة الطبية، نظراً لخطورة الإصابات".

وبيّن أن "الجهات الصحية مستمرة في متابعة الوضع الصحي للمصابين، بالتزامن مع استمرار التحقيقات من قبل الجهات المختصة لمعرفة أسباب انهيار المبنى وملابساته".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر طبي في كركوك، وكالة شفق نيوز بإصابة خمسة عمال إثر انهيار جزء من عمارة سكنية قيد الإنشاء في منطقة حي الوحدة وسط المحافظة.

وأوضح المصدر أن "فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة نتيجة سقوط أجزاء من بناية سكنية قيد الإنشاء في حي الوحدة".

ولفت المصدر، إلى أن "الكوادر الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة أسباب الانهيار ومدى الالتزام بإجراءات السلامة داخل موقع العمل".

من جانبه، وجّه محافظ كركوك، محمد سمعان آغا، بفتح تحقيق عاجل في حادث انهيار مبنى قيد الإنشاء داخل كركوك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المبنى، على خلفية الحادث.