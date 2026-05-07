كركوك.. احتراق محال تجارية في سوق القلعة والدفاع المدني يتدخل (صور)

شفق نيوز- كركوك

اندلع حريق، مساء الخميس، داخل عدد من المحال التجارية في سوق القلعة وسط محافظة كركوك.

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في مجموعة من المحال التجارية داخل سوق القلعة، أحد أقدم الأسواق الشعبية في مركز مدينة كركوك، مبيناً أن فرق الإطفاء تحركت فور تلقي البلاغ ووصلت إلى المكان خلال وقت قصير.

وأضاف المصدر، أن فرق الدفاع المدني باشرت عمليات الإخماد باستخدام عجلات تخصصية، وتمكنت من تطويق النيران ومنع انتقالها إلى محال أخرى قريبة، خاصة مع الطبيعة المتقاربة للمحال التجارية داخل السوق ووجود مواد سريعة الاشتعال.

وأشار إلى أن الحريق تسبب بأضرار مادية متفاوتة في عدد من المحال، من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابات بين المواطنين أو عناصر الدفاع المدني حتى الآن.

وأوضح المصدر أن الجهات الأمنية والدفاع المدني فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، فيما لا تزال عمليات التبريد مستمرة تحسباً لتجدد النيران داخل الموقع.