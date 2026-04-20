كركوك.. احتجاجات "غاضبة" لأصحاب أبراج الإنترنت

شفق نيوز – كركوك

تظاهر أكثر من 40 شخصاً من وكلاء ومشغلي أبراج الإنترنت في كركوك، يوم الاثنين، احتجاجاً على قرار إطفاء الأبراج في المحافظة.

وقال محي محمود، أحد المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار إطفاء أبراج الإنترنت سيؤدي إلى قطع أرزاق عدد كبير من العاملين، ويُلحق ضرراً بمصدر دخل مئات العائلات، فضلاً عن تراجع مستوى خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين".

وأضاف أن "أكثر من ألف برج لتجهيز الإنترنت قد يخرج عن الخدمة في حال تنفيذ القرار، ما سينعكس سلباً على مئات العائلات التي تعتمد في معيشتها على هذا القطاع".

وطالب المحتجون بإلغاء القرار فوراً، وإيجاد حلول تنظيمية بديلة، وفتح باب الحوار مع الجهات المعنية، مع ضمان حماية حقوق العاملين واستمرار أعمالهم.