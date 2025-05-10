كرة القدم تراقص الغروب.. عدسة شفق نيوز في ريف بابل

شفق نيوز/ وسط أجواء ريفية هادئة في جنوب محافظة بابل، يجتمع عدد من الشباب يومياً عند غروب الشمس ليمارسوا شغفهم بكرة القدم فوق أرض جافة تفتقر لأبسط مقومات الملاعب.

ورغم غياب الدعم الرياضي وصعوبة الظروف، يواصل هؤلاء الشباب اللعب بشغف وإصرار، معبرين عن عشقهم للعبة العالمية في مشاهد تجسد روح التحدي.

عدسة وكالة شفق نيوز وثقت جانباً من هذه الممارسات الكروية، حيث أظهرت الصور لحظات انفعال وحماس ومواهب اللاعبين، من وضح النهار وحتى غروب الشمس، في مشهد يعكس الإصرار على ممارسة الرياضة رغم قلة الإمكانات.