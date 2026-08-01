كربلاء.. 600 إعلامي و143 صحفياً أجنبياً لتغطية الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- كربلاء

أعلن مدير الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة كربلاء، توفيق الحبالي، يوم سبت، استكمال الاستعدادات الإعلامية الخاصة بزيارة الأربعين، عبر إنشاء مركز إعلامي متكامل لتقديم الخدمات للصحفيين ووسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.

وقال الحبالي، لوكالة شفق نيوز، إن "المركز الإعلامي الخاص بزيارة الأربعين يضم منصة (استيج) مخصصة للظهور الإعلامي المباشر، إضافة إلى خدمة الإنترنت، وأماكن لاستراحة الإعلاميين، فضلاً عن تزويدهم بالإحصائيات والأرقام والبيانات الدقيقة المتعلقة بالزيارة".

وأضاف أن "محافظة كربلاء وفرت 23 سيارة بث فضائي (SNG) موزعة في عموم المحافظة والطرقات المؤدية إليها، إلى جانب 18 جهاز (LiveU) لدعم النقل المباشر للأحداث".

وأشار الحبالي، إلى أن "عدد الصحفيين والإعلاميين والمصورين والفنيين المشاركين في تغطية الزيارة بلغ نحو 600 شخص، فضلاً عن مشاركة 143 إعلامياً وصحفياً عربياً وأجنبياً من جنسيات مختلفة، بما يعكس حجم الاهتمام الإعلامي العالمي بزيارة الأربعين".

وتابع قائلاً إن المحافظة تعمل على توفير جميع التسهيلات اللوجستية والفنية لضمان نجاح التغطية الإعلامية، بما يواكب الزخم الكبير الذي تشهده الزيارة المليونية سنوياً.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، إن "الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة أظهرت دخول 4,007,257 زائراً إلى العراق خلال الفترة الممتدة من الأول من شهر محرم حتى ليلة أمس".

هذا وأعلن المقر المسيطر لزيارة أربعينية الإمام الحسين في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، يوم الخميس الماضي، أن الإحصائية المحدثة أظهرت وصول عدد الزائرين الوافدين إلى العراق منذ الأول من شهر محرم ولغاية ليلة الأربعاء الماضي إلى 2,887,305 زائرين في ظل استمرار التوافد لإحياء مراسم الزيارة في مدينة كربلاء.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).