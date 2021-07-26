كربلاء وميسان.. أطباء يحتجون على تهديدهم ومحاضرون يطالبون بعقودهم

شفق نيوز/ نظم العشرات من منتسبي مستشفى الإمام الحسين الطبية في محافظة كربلاء، يوم الاثنين، وقفة امام مبنى المستشفى احتجاجاً على التهديدات التي يواجهها الاطباء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن العشرات من مستشفى الامام الحسين نظموا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية بسبب كثرة الاعتداءات على الكوادر الطبية وكان اخرها قيام احد الاشخاص بتهديد طبيب بعد اعلان وفاة شقيقه دون وجود حماية امنية.

وطالب الاطباء في وقفتهم اليوم، بتوفير حماية من قبل "قوات سوات".

وفي ميسان، نظم العشرات من المحاضرين المجانيين، اليوم، تظاهرة أمام مديرية تربية المحافظة للمطالبة بعقودهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن العشرات من المحاضرين المجانيين تظاهروا اليوم، أمام بوابة تربية المحافظة للمطالبة بعقودهم التي وقعوها مع تربية ميسان.

وبين أن المحاضرين تصادموا مع قوات الشغب التي حاولت تفريقهم، مشيراً إلى أن تلك القوات باتت تطاردهم في الشوارع القريبة من مديرية التربية.

وشهدت ذي قار المحافظة الجنوبية الساخنة، صباح اليوم، تظاهرة نظمها العشرات من الخريجين أغلقوا خلالها شركة النفط للمطالبة بالتعيين، واستخدموا الاطارات المحترقة في إغلاق بوابة الشركة.