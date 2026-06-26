كربلاء وبغداد.. إحياء "ليلة الوحشة" للإمام الحسين بـ"الشموع والدموع" (صور وفيديو)

شفق نيوز- كربلاء/ بغداد

خرج المئات من زوار مدينة كربلاء، وأهالي العاصمة بغداد، مساء اليوم الجمعة، وهم يحملون الشموع لإحياء "ليلة الوحشة" وهي ليلة الحادي عشر من شهر محرم الحرام، ذكرى اليوم الثاني لمقتل الإمام الحسين.

وفي محافظة كربلاء، أحيا الزائرون ليلة الوحشة في منطقة بين الحرمين، مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس، حيث شهدت الساحات توافد أعداد كبيرة من النساء والأطفال والعوائل لإيقاد الشموع وإحياء الأجواء الإيمانية.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز أجواء المكان حيث خيمت عليها الأدعية والبكاء والابتهال، وسط أمنيات بالخير والفرج، وذلك وسط إجراءات أمنية وتنظيمية وفّرت أجواءً آمنة لانسيابية حركة الزائرين.

وفي مناطق العاصمة بغداد، خرجت مسيرات حسينية انطلقت في العديد من المناطق، حمل فيها المعزون بين أيديهم الشموع، تذكيرا بظلمة ذكرى الليلة الأولى بعد مقتل الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه.

وأحيا الملايين من المسلمين الشيعة مراسم يوم العاشر من شهر محرم "عاشوراء"، اليوم الجمعة، وهي الذكرى السنوية لمقتل الإمام الحسين وأخوته وأبنائه وأصحابه في معركة الطف بكربلاء عام 61 للهجرة وفق التقويم الإسلامي 680 ميلادية.