سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كربلاء وبابل تقلّصان الدوام الحكومي بسبب موجة الحر

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-29T19:31:58+0000
كربلاء وبابل تقلّصان الدوام الحكومي بسبب موجة الحر

شفق نيوز/ انضمت كربلاء وبابل إلى محافظات عراقية أخرى يوم الثلاثاء بإعلان تقليص الدوام الرسمي في دوائر الدولة بسبب موجة الحر التي تجتاح البلاد.

وقالت محافظة كربلاء في بيان مقتضب، إنه تقرر تقليص الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً إلى 1 ظهرا نظرا لوصول درجات الحرارة الى مستويات عالية.

بدورها، أعلنت محافظة بابل في بيان، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس وتقليص ساعاته ابتداءً من يوم غد الأربعاء (ليبدأ من الساعة الثامنة صباحاً لغاية الواحدة بعد الظهر) بسبب ارتفاع درجات الحرارة. 

وكانت عدة إدارات محلية في المحافظات إضافة إلى وزارة العدل قد قررت تقليص ساعات الدوام الرسمي أو تعطيل الدوام في أيام محددة جراء موجة الحر التي تضرب البلاد وتتجاوز فيها درجات الحرارة 50 مئوية في بعض المناطق.

related

موجة حر استثنائية تضرب 7 دول بينها العراق

Date: 2019-06-12 08:39:13
موجة حر استثنائية تضرب 7 دول بينها العراق

أربع محافظات تعلن عطلة رسمية

Date: 2019-05-26 09:35:24
أربع محافظات تعلن عطلة رسمية

بابل وكربلاء تتضامنان مع ذي قار: قطع الطرق بالإطارات المحترقة

Date: 2021-02-27 12:29:19
بابل وكربلاء تتضامنان مع ذي قار: قطع الطرق بالإطارات المحترقة

تحذير من الصحة عن مخاطر موجة الحر القادمة لمحافظة عراقية

Date: 2021-05-22 06:53:24
تحذير من الصحة عن مخاطر موجة الحر القادمة لمحافظة عراقية

تصنيف UI Green Metric العالمي.. جامعة بابل الأولى على العراق والخامسة عربياً

Date: 2021-03-17 08:13:41
تصنيف UI Green Metric العالمي.. جامعة بابل الأولى على العراق والخامسة عربياً

يطالبون برواتب 8 أشهر.. موظفو العقود والأجور يغلقون محطة كهربائية في كربلاء

Date: 2020-12-14 06:38:19
يطالبون برواتب 8 أشهر.. موظفو العقود والأجور يغلقون محطة كهربائية في كربلاء

متنبئ جوي: معدلات درجات الحرارة في العراق تبقى مرتفعة حتى بداية ايلول

Date: 2019-08-24 20:23:07
متنبئ جوي: معدلات درجات الحرارة في العراق تبقى مرتفعة حتى بداية ايلول

حالتا وفاة و30 اصابة جديدة بكورونا في محافظتين والحكومة تتجه لحظر جزئي

Date: 2020-06-06 15:11:03
حالتا وفاة و30 اصابة جديدة بكورونا في محافظتين والحكومة تتجه لحظر جزئي