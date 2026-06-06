كربلاء والنجف تشيّعان الفياض إلى مثواه الأخير (صور)

شفق نيوز- كربلاء/ النجف

خرج المئات منذ صباح اليوم السبت، في محافظتي كربلاء والنجف، بمراسم تشييع مهيب لجثمان المرجع الديني آية الله محمد إسحاق الفياض، لمثواه الأخير، بمشاركة شعبية غفيرة من محبيه ومريديه.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً لمراسم تشييع الفياض والطواف بجثمانه عند مرقدي الإمام الحسين وأخيه العباس في كربلاء، ثم مرقد الإمام علي في محافظة النجف، وسط تجمع كبير من مشايخ وسادات الحوزة العلمية والمواطنين.

ويوم أمس الجمعة شهدت مدينة الكاظمية في بغداد، مراسم تشييع جثمان المرجع الديني آية الله محمد إسحاق الفياض، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية، وسط حشود غفيرة من المواطنين تُقدر بالآلاف.

وكان المرجع الفياض قد وافاه الأجل صباح الخميس الماضي، عن عمر ناهز 96 عاماً، في إحدى مستشفيات العاصمة بغداد إثر وعكة صحية ألمّت به مؤخراً.

ويُعدّ الراحل أحد المراجع الأربعة الكبار في الحوزة العلمية بالنجف، الذين يؤول إليهم التقليد لدى الشيعة الإمامية في العراق والعالم، ومن أبرز تلامذة المرجع الراحل زعيم الحوزة العلمية آية الله أبو القاسم الخوئي.

وبوفاة الفياض، يقتصر هرم المرجعية العليا التقليدي في النجف الأشرف على المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، وآية الله بشير النجفي، وذلك بعد رحيل المرجع آية الله محمد سعيد الحكيم في أيلول/ سبتمبر 2021.

ووُلد الراحل عام 1930 في أفغانستان، وهاجر إلى مدينة النجف في مقتبل عمره لتلقي العلوم الدينية وتدرج في مراتبها العلمية حتى نال درجة الاجتهاد المطلق، وبرز كأحد كبار أساتذة البحث الخارج ومراجع الطائفة الفقهيين، حيث يرجع إليه في التقليد الملايين من المسلمين الشيعة حول العالم.