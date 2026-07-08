كربلاء والمثنى تعطلان الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

شفق نيوز- كربلاء/ المثنى

أعلنت كل من كربلاء والمثنى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، وذلك لاستمرار مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، في بيان له: تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس، نتيجة استمرار تواجد الحشود المليونية في المحافظة للمشاركة في استقبال وتشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي".

كما أعلن محافظ المثنى مهند العتابي، عن تعطيل الدوام الرسمي عبر بيان له، وأكد فيه: لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لإكمال مراسم تشييع خامنئي في محافظة كربلاء.