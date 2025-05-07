كربلاء والديوانية.. مصرع عقيد في الاستخبارات العراقية وانتشال جثة غريق

شفق نيوز/ أعلنت شرطة كربلاء، يوم الأربعاء، مصرع عقيد في مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب المحافظة إثر حادث سير، فيما أعلنت شرطة الديوانية انتشال جثة غريق من نهر بالمحافظة.

وذكرت قيادة شرطة محافظة كربلاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العقيد علاء طوير هادي، المنسوب إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كربلاء لقي مصرعه اليوم، إثر حادث سير.

وفي الديوانية، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، عن تمكن وحدة الغوص التابعة إلى الشرطة النهرية من انتشال جثة غريق مواليد 2012 من نهر الديوانية الرئيسي بمنطقة أم طباشي، وتم تسليمه إلى المركز المختص أصولياً.

وأهابت شرطة الديوانية بأولياء الأمور الانتباه إلى أولادهم من الذهاب إلى الأنهار حفاظاً على سلامتهم خصوصاً في موسم الصيف.