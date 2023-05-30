كربلاء.. إنقاذ 9 مواطنين من حريق اندلع ببناية "مخالفة" (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، يوم الثلاثاء، عن انقاذ 9 مواطنين من حريق اندلع في بناية تجارية "مخالفة" مخصصة للأطباء، وسط المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اخماد حريق اندلع في لوحتين كهربائيتين (بورد) ما أدى إلى اشتعال سقف ثانوي وتغليف واجهة البناية المخالف لشروط الدفاع المدني".

وبينت ان "البناية تجارية مخصصة لعيادات الأطباء في حي المعلمين، وسط مدينة كربلاء، مركز المحافظة".

وأضافت انه "تم انقاذ 9 مواطنين دون تسجيل اصابات بشرية"، مبينة انه "تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب الحادث".