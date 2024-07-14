النجف.. كرّ وفرّ بين متظاهرين وقوات الأمن بسبب "الكهرباء" (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في النجف، مساء اليوم الأحد، بأن العشرات من الأهالي في إحدى مناطق المحافظة احتجاجاً على تردي تجهيز الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن عمليات كرّ وفرّ تجري بين المحتجين والقوات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العشرات من أهالي ناحية الحيدرية خرجوا بتظاهرة سلمية وسط المدينة احتجاجاً على تردي تجهيزهم بالتيار الكهربائي المنقطع عن الناحية منذ صباح اليوم ولغاية الآن".

وأضاف أن "التظاهرة حافظت على سلميتها إلا أن قوات حفظ النظام حاولت تفريق المتظاهرين ولاحقتهم داخل السوق والأحياء السكنية، ورد المتظاهرون بدورهم على رشق القوات بالحجارة".

وأشار المصدر إلى أن "عمليات كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوات الأمنية، أدت إلى قطع طريق النجف - كربلاء، وغلق سوق الحيدرية ودائرة الكهرباء".