كربلاء على أبواب الأربعينية.. صور

شفق نيوز/ عُقد اليوم الأربعاء، في محافظة كربلاء المؤتمر السنوي الثالث للإعلان عن استعدادات التغطية الشاملة لزيارة الأربعين، المقررة في 25 آب 2024، الموافق 20 صفر 1446.

وخلال المؤتمر، أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، في كلمة له، عن إتمام جميع التحضيرات اللازمة للزيارة الأربعينية، مشيرًا إلى التنسيق الوثيق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والعتبتين وباقي مؤسسات الدولة.

وأكد الخطابي أن "أجواء الزيارة الأربعينية تحظى باهتمام كبير من المراجع والعلماء والدولة"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أسس لأول مرة "اللجنة العليا للزيارات المليونية".

وفي كلمته، أشاد الخطابي بـ"المواكب والهيئات الحسينية ومحبي آل بيت النبوة" في جميع المناطق، وأكد على أهمية الإعلام في توضيح القضية الحسينية وتوجيه رسالة التضحية والفداء للعالم.

من جانبه، أكد علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، خلال كلمة له في المؤتمر، على أهمية احترام قدسية الشعائر وعدم نشر أي محتوى يسيء إليها، ودعا وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية إلى تقديم محتوى يليق بمكانة الشعائر ويعزز قيمتها.

كما تحدث الأمين العام للعتبة الحسينية حسن رشيد العبايجي، عن الدور الفعّال للإعلام في نشر أهداف النهضة الحسينية، وأكد خلال كلمة له أن الإعلام لعب دورًا كبيرًا في التعريف بالقضية الحسينية وكسر حواجز التعتيم، مما ساعد على جذب أعداد كبيرة من غير المسلمين لإحياء ذكرى الإمام الحسين (ع).

وفيما يخص الترتيبات الأمنية، أعلن اللواء 26 بالحشد الشعبي، المعروف بفرقة "العباس القتالية"، عن حظر تحليق الطائرات المسيّرة غير المرخصة في سماء مدينة كربلاء خلال مراسم الزيارة، كما شدد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، على استكمال جميع الاستعدادات الأمنية، مع التأكيد على عدم السماح للجماعات الدينية المتطرفة بالتواجد خلال إحياء الزيارة.

"وثقت كاميرا وكالة شفق نيوز لقطات من المؤتمر والحاضرين فيه، بالإضافة إلى مشاهد من العتبة الحسينية في كربلاء، في هذا اليوم."

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.