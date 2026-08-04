كربلاء.. إطلاق خدمة مجانية لصيانة وتنظيف معدات المصورين خلال الأربعينية

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت العتبة العباسية في محافظة كربلاء، يوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة مجانية لتقديم خدمات صيانة وتنظيف الكاميرات والعدسات والمعدات الفوتوغرافية، دعماً للمصورين الصحفيين والهواة والمحترفين المشاركين في تغطية مراسم زيارة الأربعين في مدينة كربلاء.

وقال منتسب قسم الإعلام في العتبة العباسية، حسين علي كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "المبادرة تهدف إلى خدمة جميع المصورين والمؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية على مدار الساعة"، مبيناً أن "العتبة قررت هذا العام تقديم خدمات تنظيف وصيانة المعدات بشكل مجاني بالكامل".

وأوضح أن "الكاميرات والمعدات الفوتوغرافية تتعرض خلال تغطية الزيارة إلى ظروف بيئية قاسية، تشمل الأتربة وارتفاع درجات الحرارة، وفي بعض السنوات الأمطار، الأمر الذي يؤدي إلى تضرر المستشعرات (Sensor) والعدسات وأجزاء أخرى من المعدات، ما يستدعي تنظيفها وصيانتها بشكل دوري".

وأضاف أن "فرق الصيانة توفر عمليات تنظيف للمستشعرات والعدسات وصيانة الأعطال الممكنة، إلا أن نقص بعض قطع الغيار يحد من تنفيذ جميع أعمال الإصلاح"، مؤكداً أن "جميع الخدمات المقدمة مجانية بتوجيه من المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي".

وأشار كاظم إلى أن "المركز باشر عمله منذ ساعات الصباح الأولى، وتمكن خلال اليوم الأول من إنجاز صيانة وتنظيف أكثر من 60 قطعة من المعدات، تنوعت بين كاميرات وعدسات وملحقات تصوير"، لافتاً إلى أن "الإقبال شمل مصورين قدموا من مختلف المحافظات العراقية، فضلاً عن وسائل إعلام عربية وأجنبية".

من جانبه، قال المصور الفوتوغرافي سجاد الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "تنظيف الكاميرات والمعدات يعد من أهم الاحتياجات التي تواجه المصورين خلال المناسبات المليونية"، مبيناً أن "الظروف المناخية والغبار والرذاذ تؤثر بشكل مباشر على أداء المعدات".

وأضاف أن "المصورين كانوا يضطرون في السابق إلى السفر إلى بغداد لإجراء عمليات التنظيف والصيانة، إلا أن توفير هذه الخدمة داخل كربلاء وبشكل مجاني خفف عنهم الوقت والكلفة"، معرباً عن شكره للعتبة العباسية على هذه المبادرة.

بدوره، أكد المصور الفوتوغرافي حسين علي، لوكالة شفق نيوز، أن "افتتاح مركز مجاني لصيانة وتنظيف معدات التصوير يمثل خطوة مهمة لدعم العاملين في المجال الإعلامي".

وأوضح أن "المصورين الذين يعملون في الميدان تتعرض معداتهم باستمرار للأتربة والغبار، ما يجعل تنظيف المستشعرات والعدسات أو صيانة بعض الأجزاء أمراً ضرورياً، لكنه يكون مكلفاً في الأيام الاعتيادية".

وأضاف أن "توفير هذه الخدمات مجاناً خلال موسم الزيارة أسهم في مساعدة عشرات المصورين على مواصلة عملهم بكفاءة"، مثمناً "الجهود التي تبذلها العتبة العباسية في دعم الأسرة الإعلامية".