كربلاء.. ضبط مهندس متلبساً بالرشوة والابتزاز بمبلغ 12.5 مليون دينار (فيديو)

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط مهندس يعمل في مديرية الطرق والجسور بمحافظة كربلاء بتهمة الرشوة والابتزاز.

وأفادت الهيئة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، بأن مكتب تحقيق كربلاء شكّل فريقًا للتحرّي والتقصّي فور ورود معلومات تفيد بأن المهندس، المشرف على مشروع إنشاء طرق في عدة مناطق بالمحافظة، قام بمساومة وابتزاز أحد المقاولين وطلب مبلغ رشوة لتسهيل إجراءات الإشراف والاستلام وصرف السلف.

وأضافت الهيئة أنه بعد إكمال إجراءات التحري، انتقل الفريق إلى المكان المتفق عليه لتسليم الرشوة، حيث تم نصب كمين محكم للمهندس وضُبط متلبسًا بالجرم المشهود وبحوزته مبلغ الرشوة البالغ 12,500,000 دينار.

وذكرت الهيئة أنها نظمت محضر ضبط أصولي للعمليّة، وعُرض المتهم مع المضبوطات على قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في كربلاء، الذي قرّر توقيفه وفقًا لأحكام المادة (ثانياً/1) من القرار رقم 160 لسنة 1983.

في السياق، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق ثلاثة مدانين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية.

وبحسب إعلام القضاء العراقي، فقد أقدم المدانون على الاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية من حسابات الرسوم والجباية والامانات النقدية والصكوك لمديرية تنفيذ بلد مستغلين وظيفتهم في مديرية التنفيذ، وصدر الحكم بحقهم استنادا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و 49 منه.