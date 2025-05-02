كربلاء.. إخلاء 140 نزيلا من فندق بعد حريق محدود

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، يوم الجمعة، عن إخلاء 140 نزيلا من فندق في كربلاء، بعد حريق محدود اندلع فيه.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق المديرية، تمكنت من تنفيذ عملية إخلاء ناجحة لـ(140) نزيلاً من فندق الرحمة الواقع في شارع قبلة الإمام الحسين، وذلك إثر اندلاع حريق محدود في إحدى الغرف وتم خمدة داخل الفندق، مما تسبب في تصاعد كثيف للدخان داخل أروقة المبنى".

وأضافت "تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ فوراً إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة الكاملة على النيران ومنع انتشارها، مع تنفيذ عملية إخلاء سريعة وآمنة لكافة النزلاء دون تسجيل أي إصابات بشرية".