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كربلاء.. إخلاء الكرفانات يسبب نقصاً وضغطاً في ردهات العزل

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-06T07:22:30+0000
كربلاء.. إخلاء الكرفانات يسبب نقصاً وضغطاً في ردهات العزل

شفق نيوز / أكدت خلية الأزمة الصحية في كربلاء، يوم الجمعة، وجود ضغط في المستشفيات المخصصة لمصابي كورونا، جراء النقص الكبير في ردهات العزل، الذي حدث بعد إخلاء الكرفانات.

وقال المتحدث باسم الخلية الدكتور عدي السلامي، لوكالة شفق نيوز، إن المحافظة باتت تسجل يومياً نحو "640 – 500 إصابة جديدة بكورونا وأن معدل الرقود 40 إلى 50 شخصاً بشكل يومي، وهناك حاجة للأوكسجين".

ما سبق تسبب بزيادة الضغط على المستشفيات، التي تعاني نقصاً في السعة الاستيعابية، بعد طلب مديرية الدفاع المدني من المستشفيات إخلاء الردهات الكرفانية التي أقامتها العتبة الحسينية والعباسية، بحسب السلامي.

وأشار إلى أن قرار الدفاع المدني جاء لـ"الوقاية من الحرائق التي طالت تلك الكرفانات في محافظات عدة، أما في مستشفيات كربلاء فالأمور تحت السيطرة".

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