كربلاء.. خطة صحية للوقاية من الأمراض خلال عاشوراء

شفق نيوز – كربلاء

أعلنت دائرة البيطرة في محافظة كربلاء، يوم الأحد، اطلاق خطة استثنائية تهدف إلى احتواء ومنع انتشار الأمراض، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال ملايين الزائرين خلال شهر محرم، ولاسيما قبيل العاشر منه.

وقال مدير المستشفى البيطري في كربلاء الدكتور وسام الجابري لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من محرم وتستمر حتى العاشر منه، وتركز على عدة محاور أساسية لضمان صحة وسلامة المواطنين والزائرين".

وأوضح، أن "المحاور تتضمن الرقابة المكثفة على محلات بيع اللحوم والمطاعم والأسواق، والتفتيش على عمليات الذبح العشوائي، مع التأكيد على الالتزام بالذبح النظامي داخل مجزرة كربلاء النموذجية".

وأضاف الجابري أن "هناك متابعة مشددة للسيطرات الخارجية عبر فرق بيطرية خاصة لمراقبة دخول الحيوانات المرافقة للمواكب الحسينية أو الداخلة إلى المدينة".

وأوضح ان "الخطة تأتي بالتزامن مع تسجيل إصابات بمرض الحمى النزفية في بعض المحافظات العراقية"، مؤكداً أن "كربلاء خالية تماماً من هذا المرض حتى الآن".

وأشار مدير المستشفى إلى أن "الجهود تشمل كذلك تفعيل دور لجنة المواكب الحسينية، التي يشارك فيها المستشفى البيطري لمراقبة الأغذية والمنتجات الحيوانية المرافقة للمواكب، فضلاً عن تنفيذ برامج توعوية وإرشادية للزائرين والمواطنين بشأن الأمراض المشتركة، وفي مقدمتها الحمى النزفية، الحمى القلاعية، وإنفلونزا الطيور".

وأكد الجابري، أن "هذه الخطة وضعت بشكل استثنائي لهذا العام، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في كربلاء، لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين والزائرين"، مشددا على أن "الجهود متواصلة لضمان بقاء المدينة خالية من أي أمراض مشتركة، مع استمرار فرق الرقابة والتوعية طوال فترة الزيارة".