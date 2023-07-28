كربلاء.. حريق يندلع في "كازينو" بقضاء الهندية

شفق نيوز/ نشب اليوم الجمعة حريق في بناية تضم كازينو في قضاء الهندية بمحافظة كربلاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان المعلومات الأولية تشير إلى انفجار يعتقد أنه ناجم عن انبوبة غاز.

واضاف ان وحدات الدفاع المدني تحاول اخماد النيران وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق.

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق من يوم الجمعة، بمصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث الحريق الذي اندلع قرب العتبة الحسينية في كربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 5 آخرون كحصيلة اولية نتيجة الحريق الذي اندلع داخل مخازن للأقمشة قرب العتبة الحسينية".

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إخماد حادث حريق اندلع داخل مخازن للأقمشة قرب حرمي الإمامين الحسين بن علي وأخيه أبي الفضل العباس بمدينة كربلاء وسط الزخم الحاصل من تواجد مئات آلاف من الزائرين لإحياء مراسم ذكرى عاشوراء.