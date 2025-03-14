كربلاء.. سقوط "مقص" في مدينة ألعاب يخلف 7 ضحايا

شفق نيوز/ أدى سقوط إحدى الألعاب في مدينة كربلاء، مساء الجمعة، إلى إصابة 7 أشخاص جميعهم نساء وأطفال.

وقال مدير إعلام صحة كربلاء، سليم كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن حادث سقوط إحدى ألعاب مدينة ألعاب (ضوء القمر) تسبب بسقوط 7 إصابات، ثلاثة أطفال وأربع نساء"، لافتاً إلى أن "حالة المصابين جميعاً بسيطة، بعد نقلهم إلى المستشفى".

إلى ذلك، أفاد مراسل الوكالة، بأن اللعبة تصنيع عراقي وهي عبارة عن عمود ارتفاع 10 أمتار تقريباً، وسقطت نتيجة خلل في الاساس الأرضي للهيكل الحديدي.

إلى ذلك، قال مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني، نؤاس صباح، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "المدينة جرى غلقها من قبل فرق الدفاع المدني"، موضحاً أن "نوع اللعبة التي سقطت هي (مقص)".